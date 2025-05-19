Холодную воду отключат в двух районах Алматы

Как объяснили в компании, плановые работы по замене технологического оборудования на сетях водоснабжения для повышения надежности системы водоснабжения продолжают в южной столице.
По этой причине 20 мая 2025 года с 09:00 до 20:00 в Алмалинском и Бостаныкском районах отключат холодную воду — в следующих границах:
- проспект Назарбаева — улица Макатаева — проспект Райымбека — улица Чайковского;
- проспекты Абая — Назарбаева — улицы Кабанбай батыра — Сейфуллина;
- Проспект Абая — улицы Сейфуллина — Курмангазы — Байтурсынова.
Еще в «Алматы Су» предупредили, что временное ограничение холодного водоснабжения коснется ряда социальных и административных объектов: ЖК «Овация», школа-лицей № 90, гимназия № 147, школа-гимназия № 120, детские сады № 30 и № 139, Казахский национальный аграрный университет, театр им. Лермонтова, Академия спорта и туризма им. А. Н. Научный центр хирургии Сызганова, Городской ревматологический центр, и другие учреждения, расположенные в указанных контурах улиц.