Холодную воду отключат в двух районах Алматы

Еще в «Алматы Су» предупредили, что временное ограничение холодного водоснабжения коснется ряда социальных и административных объектов: ЖК «Овация», школа-лицей № 90, гимназия № 147, школа-гимназия № 120, детские сады № 30 и № 139, Казахский национальный аграрный университет, театр им. Лермонтова, Академия спорта и туризма им. А. Н. Научный центр хирургии Сызганова, Городской ревматологический центр, и другие учреждения, расположенные в указанных контурах улиц.