Житель Таганрога попался на подделке медицинской справки

В Таганроге раскрыта афера с поддельными документами — местный житель попытался продлить диплом морского механика с фальшивой медсправкой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Известно, что мужчина подал в службу капитана порта заявление о продлении срока действия диплома вахтенного механика. К документам он приложил медицинское заключение, будто бы подтверждающее его профессиональную пригодность.
Но проверка показала, что медобследование на самом деле не проводилось, предоставленная справка оказалась поддельной, а сам фигурант пытался обмануть портовые власти.
Теперь несостоявшемуся механику грозит уголовное дело по статье о подделке документов. Максимальное наказание — до двух лет лишения свободы. Транспортная прокуратура взяла расследование на особый контроль.
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