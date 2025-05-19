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Житель Таганрога попался на подделке медицинской справки

Липовое заключение: мужчине из Таганрога грозит срок за подделку медсправки.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге раскрыта афера с поддельными документами — местный житель попытался продлить диплом морского механика с фальшивой медсправкой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Известно, что мужчина подал в службу капитана порта заявление о продлении срока действия диплома вахтенного механика. К документам он приложил медицинское заключение, будто бы подтверждающее его профессиональную пригодность.

Но проверка показала, что медобследование на самом деле не проводилось, предоставленная справка оказалась поддельной, а сам фигурант пытался обмануть портовые власти.

Теперь несостоявшемуся механику грозит уголовное дело по статье о подделке документов. Максимальное наказание — до двух лет лишения свободы. Транспортная прокуратура взяла расследование на особый контроль.

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