Русским вход запрещен: как мигрантские анклавы захватывают Россию

Депутат Госдумы заявил о необходимости немедленного пресечения деятельности закрытых учреждений, ориентированных исключительно на мигрантов.
Недавний скандал с киргизской баней «Бодрость» высветил тревожную тенденцию: в России множатся заведения, ориентированные исключительно на мигрантов, где «не своим» вход заказан. Депутаты Госдумы и экономисты бьют тревогу: за «закрытыми дверями» может скрываться не только теневая экономика, но и потенциальная угроза нацбезопасности.
«Нелегальных мигрантов нужно депортировать без права повторного въезда, а активы незаконных учреждений — арестовывать», — заявил URA.RU депутат Госдумы Станислав Наумов. Член Общественной палаты Павел Пожигайло пошел дальше, предложив «очистить страну» от «потенциально опасных элементов» и лишать гражданства мигрантов, нелояльных к российским ценностям. Нужны ли радикальные меры для организаторов таких заведений и что ждет Россию, если закрыть глаза на растущую проблему этнической сегрегации? Разбирался корреспондент URA.RU.
Необходимо арестовывать активы незаконных учреждений и премировать сотрудников правоохранительных органовФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Закрытые мигрантские анклавы душат экономику и угрожают безопасности России.
Депутат Госдумы Станислав Наумов заявил в интервью URA.RU о необходимости немедленного пресечения деятельности закрытых учреждений, ориентированных исключительно на мигрантов. По его словам, подобные организации являются «теневой экономикой» и требуют комплексного подхода, включающего депортацию нелегальных мигрантов, усиление контроля за налоговой деятельностью и соблюдение санитарных норм.
Наумов подчеркнул, что существование учреждений, куда не допускаются граждане России, недопустимо. «Нелегальных мигрантов не должно быть нигде. Их нужно депортировать без права повторного въезда. Если закрытость учреждений связана с нелегальными мигрантами, их нужно закрывать для всех», — заявил депутат.
Вместо принятия новых законов, Наумов предлагает активно применять существующие. Он считает необходимым арестовывать активы незаконных учреждений и премировать сотрудников правоохранительных органов, эффективно борющихся с нелегальной деятельностью. «Достаточно странно, если существует закрытый режим — это индикатор того, что там находятся нелегальные мигранты и чем-то занимаются, опасаясь ходить в общедоступные учреждения», — добавил депутат.
Наумов считает, что это просто теневая экономика и с ней нужно боротьсяФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Наумов призвал к усилению контроля со стороны Федеральной налоговой службы, Роспотребнадзора и пожарного надзора за работой таких учреждений. «Для этого не требуются новые законы. Здесь надо просто стимулировать правоприменение», — отметил он, подчеркнув, что мораторий на проверки в данном случае неприемлем, так как речь идет о недобросовестном бизнесе.
Депутат предостерег от последствий бездействия: «Не может быть на территории современной цивилизованной страны такого рода анклавов. Приоритет комфорта для граждан по рождению, а не по приобретенному гражданству, очевиден». Он подчеркнул, что необходимо тщательно изучить структуру собственности и финансовые потоки этих организаций. «Это просто теневая экономика, с теневой экономикой нужно бороться», — заключил Наумов.
Наумов предложил обязательное тестирование на знание русского языка для трудовых мигрантов, которое должно проводиться под контролем российских специалистов еще на родине мигранта. «Это главное, что сегодня нам следует сделать», — резюмировал депутат.
Нужно лишать российского гражданства тех, кто получил его в последние 10−15 лет, но не смог адаптироваться к российской культуреФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
«Вычистить» Россию от нелегалов и лишать гражданства за незнание языка.
Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии Павел Пожигайло выступил с жёсткими предложениями по ужесточению миграционной политики, заявив в интервью URA.RU о необходимости «вычистить страну» от «потенциально опасных элементов» и лишать гражданства мигрантов, нелояльных к российским ценностям.
Пожигайло заявил, что миграционная политика должна быть нацелена на привлечение только тех, кто приезжает в Россию для работы. Он также предложил лишать российского гражданства тех, кто получил его в последние 10−15 лет, но не смог адаптироваться к российской культуре, в частности, если их дети не говорят по-русски или замечены в преступлениях. «Мы должны очистить нашу страну фактически от людей, которые представляют угрозу национальной безопасности,» — подчеркнул он.
Особую тревогу у Пожигайло вызывает формирование этнических анклавов и закрытых мигрантских сообществ. «Формирование анклавов, которые никогда и ни в коем случае не примут никакую русскую культуру… наступит момент, когда они начнут как бы заявлять свои права. Поэтому мы должны принять самые жёсткие меры для того, чтобы прекратить это безобразие», — заявил он.
Необходим переход на контрактную систему трудовой миграции, как в ОАЭФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Среди конкретных мер, предложенных Пожигайло: запрет на деятельность диаспор, проверка всех получивших гражданство за последние 10−15 лет с последующим лишением гражданства в случае несоответствия критериям, переход на контрактную систему трудовой миграции, как в ОАЭ, введение «теста на лояльность» к российскому законодательству и обязательный экзамен на знание русского языка для всех новых граждан.
Пожигайло считает, что лучше потратить большие деньги на проведение таких проверок сейчас, чем потом столкнуться с более серьезными проблемами.