Русским вход запрещен: как мигрантские анклавы захватывают Россию

Пожигайло заявил, что миграционная политика должна быть нацелена на привлечение только тех, кто приезжает в Россию для работы. Он также предложил лишать российского гражданства тех, кто получил его в последние 10−15 лет, но не смог адаптироваться к российской культуре, в частности, если их дети не говорят по-русски или замечены в преступлениях. «Мы должны очистить нашу страну фактически от людей, которые представляют угрозу национальной безопасности,» — подчеркнул он.