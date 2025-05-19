Прокуратура раскрыла изготовителей поддельных дипломов школ и вузов в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Минской области.
Согласно постановление прокурора области, был ограничен доступ к следующим интернет-ресурсам: diplom-belarus.com, mydiplomystore.ru, master-diplomov.kz, n.rus-diplom-7.org, gooddiplom.biz, expressdiplomm.top, diploma-sx.online. В пресс-службе уточнили, что на перечисленных сайтах были размещены предложения, касающиеся покупки поддельных дипломов о высшем и общем среднем образовании.
В прокуратуре сообщили, что основанием для принятия озвученного решения оказались нарушения перечисленными ресурсами Закона Беларуси «О средствах массовой информации» в части запрета распространения информации, которая способна нанести вред национальным интересам страны.
В ведомстве напомнили, что за использование заведомо подложного документа, в том числе диплома о высшем или общем среднем образовании, предусматривается уголовная ответственность по статье 380 Уголовного кодекса.
В сообщении говорится, что работа названных сайтов создавала условия для совершения белорусами преступлений против порядка управления, риски приема на работу неквалифицированных кадров, а также препятствовала эффективной реализации государством права на труд.
«Во исполнение постановления прокурора Минской области государственная инспекция по электросвязи Министерства связи и информатизации ограничила доступ к семи порталам в сети интернет», — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее Минобразования Беларуси сказало, что почти 50% выпускников девятых классов не идут в десятый класс.
Тем временем министр образования Иванец раскрыл детали запрета на мобильные телефоны в школах Беларуси.
Кроме того, Минобразования Беларуси заявило про обязательные учебно-полевые сборы школьников.