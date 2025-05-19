Прокуратура раскрыла изготовителей поддельных дипломов школ и вузов в Беларуси

Согласно постановление прокурора области, был ограничен доступ к следующим интернет-ресурсам: diplom-belarus.com, mydiplomystore.ru, master-diplomov.kz, n.rus-diplom-7.org, gooddiplom.biz, expressdiplomm.top, diploma-sx.online. В пресс-службе уточнили, что на перечисленных сайтах были размещены предложения, касающиеся покупки поддельных дипломов о высшем и общем среднем образовании.