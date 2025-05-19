Грандиозный фестиваль исламского мира: главное об итогах KazanForum 2025

То, что обсуждалось на панельных дискуссиях, заседаниях и встречах, еще долго будет служить пищей для размышлений и выводов. Встретимся на следующий год, когда Казань будет выполнять функции столицы исламского мира-2026 — кажется, что следующий форум будет еще лучше. Развитие только по восходящей — фирменное татарстанское кредо.