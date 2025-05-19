Грандиозный фестиваль исламского мира: главное об итогах KazanForum 2025

Цифры и факты KazanForum.
Уже сейчас можно говорить, что международный форум в Казани превзошел все ожидания как по проявленному интересу со стороны зарубежных гостей и регионов РФ, так и по содержанию.
Сухие цифры: в этом году на форум зарегистрировалось более 22 тысяч участников, приняли участие представители 104 стран и 82 регионов России. Были в том числе представлены крупные делегации Малайзии, Туркменистана, Афганистана, Турции, Азербайджана, Ирана, Египта, Сенегала и других стран.
Для сравнения: в 2024 году мероприятие собрало более 20 тысяч участников из 87 стран мира. Форум из года в год набирает обороты и продолжает укреплять статус ведущей международной площадки для диалога между Россией и странами Организации исламского сотрудничества (ОИС).
В панельных сессиях и дискуссиях KazanForum 2025 приняло участие 8,7 тыс. человек. В программе форума состоялось 200 мероприятий, включая 150 деловых сессий, съезды министров транспорта и министров культуры исламских стран; генеральных прокуроров, форум торгово-промышленных палат. Прошла крупнейшая мировая конференция по исламским финансам.
Почетными участниками форума стали друзья Татарстана: премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, а также национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Высокими и почетными гостями форума были: Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Ибрахим Таха, председатель AAOIFI (Организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений) шейх Ибрагим Бен Халифа Аль Халифа, заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Абдулла оглы Мустафаев, заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев, а также министры исламских стран и делегации крупного бизнеса.
Нельзя не отметить участников форума от лица федеральных органов исполнительной власти. Прежде всего это вице-премьеры РФ Марат Хуснуллин, Виталий Савельев и Алексей Оверчук, министр культуры РФ Ольга Любимова, министр транспорта РФ Роман Старовойт, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и многие другие представители федеральных министерств и ведомств.
Кроме того, мероприятие широко освещали 850 средств массовой информации из 25 государств, что подчеркивает важность форума на мировой арене.
Выставки форума.
Трудно в одной статье рассказать обо всех двух сотнях мероприятий форума, но можно выделить основные.
Все дни форума работала международная торговая ярмарка Kazan Halal Market. В ней приняли участие 150 компаний из 9 стран: России, Турции, Ирана, Индии, Пакистана, Кыргызстана, Казахстана, Афганистана, ОАЭ — и 16 субъектов Российской Федерации.
Основная выставка форума — Russia Halal Expo объединила 54 стенда из 12 стран, включая Узбекистан, Туркменистан, Турцию, Марокко, ОАЭ, Иран, Азербайджан, Бахрейн, Кыргызстан, Казахстан и Сенегал. Также были представлены стенды 11 российских регионов, включая Республику Татарстан.
«Каждый регион показал свой уникальный инвестиционный, промышленный и туристический потенциал. Я познакомился с продукцией местных производителей. Представлены и текстиль, и кондитерские изделия, и стройматериалы, и многое другое. Хочу поблагодарить все регионы за участие в форуме! Видно, что подготовились серьезно!» — написал Хуснуллин в своем телеграм-канале, осмотрев экспозицию.
Еще одна международная выставка — International Property Market (IPM) — заняла отдельное здание выставочного комплекса. Экспозиция разместилась на площади более 1 тыс. кв. м и собрала 57 компаний, в том числе 29 застройщиков и девелоперов. Свою продукцию представили компании из России, Азербайджана, Турции и ОАЭ. В деловой программе IPM 2025 приняли участие представители ОАЭ, Египта, Катара, Турции, Индии, Малайзии, стран Центральной Азии и Африки.
В рамках выставки International Property Market 2025 состоялось пленарное заседание «Глобальные тренды в сфере недвижимости: адаптивность, цифровизация и инвестиции в эпоху перемен».
От финансов до моды.
Большое событие форума — конференция AAOIFI «Партнерское финансирование и инвестиции: содействие устойчивому развитию и глобальному партнерству». Она проводится в России впервые и стала ключевым событием форума в сфере исламских финансов.
Пленарное заседание AAOIFI объединило международных и российских экспертов, представителей государственных структур, регуляторов, бизнес-сообщества и академического сектора. Основное внимание было уделено развитию партнерского финансирования в России, результатам действующего с 2023 года эксперимента, его возможному продлению и потенциалу исламского финансирования для реализации инвестиционных проектов.
В рамках форума также состоялся съезд министров культуры стран ОИС на тему «Диалог культур — основа сохранения идентичности и многообразия в многополярном мире». Участники обсудили культурную политику, образование, межнациональное взаимодействие, роль искусства и традиций в сохранении национальной идентичности. В мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств 17 государств, а также международных организаций, в том числе ОИС и Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).
В «Казань Экспо» также прошел Международный исламский симпозиум по архитектурной среде IBEIS 2025, посвященный вопросам экологичного проектирования, инклюзивной архитектуры, социальной ориентации и культурной идентичности в развитии городской среды.
Знаковым культурно-гастрономическим событием стал Международный турнир молодых поваров исламских стран имени Юнуса Ахметзянова. В конкурсе приняли участие представители 16 стран, включая дебютантов из Саудовской Аравии.
Интересным событием в экосистеме казанского форума стал Фестиваль благопристойной моды Modest Fashion Day, который уже в седьмой раз проходит в Казани. Своими коллекциями с публикой поделились 8 дизайнеров из 7 стран.
Главное событие в дни форума.
К форуму было приурочено заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Среди участников были представители власти и духовные лидеры. Раис РТ Рустам Минниханов поприветствовал почетного гостя заседания — премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима — и вспомнил, как тепло прошла декабрьская встреча в Куала-Лумпуре.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин зачитал приветствие Президента России Владимира Путина участникам и гостям KazanForum.
«На протяжении столетий наша многонациональная страна была открыта для широкого взаимодействия с государствами исламского мира. И сегодня, несмотря на сложную международную обстановку, мы продолжаем успешно и последовательно расширять экономические, научные, образовательные, гуманитарные, межрегиональные контакты. Отмечу, что Татарстан — один из тех субъектов Российской Федерации, которые наиболее активно выстраивают подобные плодотворные и конструктивные отношения», — сказано в приветствии.
Хуснуллин рассказал о вкладе группы в укрепление сотрудничества России с мусульманскими странами и привел цифры: за последние 5 лет объем торговли товарами увеличился вдвое, а услугами — в четыре раза. Драйвером для экономики России и исламских стран является туризм. За последние пять лет взаимный турпоток увеличился в 2,5 раза, достигнув 19 млн человек в прошлом году.
Минниханов поблагодарил руководство страны за особое внимание и огромную поддержку работы Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».
«Я регулярно докладываю Президенту России Владимиру Путину о работе группы, он высоко оценивает нашу работу», — подчеркнул Минниханов.
«Сегодня порядка 70% населения исламского мира составляет молодежь. Наш долг — привить подрастающему поколению бережное отношение к своей истории и культуре. Только так мы сможем сохранить свою идентичность и культурное многообразие», — заявил Минниханов.
Минниханов предложил несколько инициатив:
- расширить сотрудничество российского академического и научного сообщества с Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) и университетами исламских стран, включая совместные пилотные проекты в Татарстане;
- разработать «дорожную карту» совместно с Организацией исламского сотрудничества по развитию Международной ассоциации детских организаций;
- расширить международную сеть школьных клубов дипломатии «Движения первых», объединяющую 300 школ из 24 стран;
- реализовать международные программы академической мобильности и международных детских лагерей по примеру лагеря «Татарстан — Малайзия», открытие которого запланировано на осень в Куала-Лумпуре.
Нельзя не упомянуть и интенсивную работу Раиса Татарстана Рустама Минниханова на полях форума. Помимо выступлений и участия в дискуссиях и заседаниях руководитель республики провел официальные встречи с чрезвычайными и полномочными послами десятков иностранных государств и министрами культуры стран — членов ОИС. Также Рустам Минниханов встречался с многочисленными представителями федеральных министерств и ведомств, приехавших на форум.
Итоги форума.
Общим итогом KazanForum 2025 можно считать то, что форум подтвердил растущий интерес к сотрудничеству между Россией и исламским миром, подчеркнув актуальность и эффективность выбранных направлений взаимодействия в экономике, культуре, спорте и гуманитарной сфере.
KazanForum уже третий год проходит в федеральном формате и за годы своего существования стал уникальной площадкой для объединения представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, дипломатических миссий, ведущих инвесторов и бизнесменов, а также топ-менеджеров российских и зарубежных компаний.
Мы видим, как год от года KazanForum набирает обороты: растет не только количественно, но и качественно (все больше и больше новых мероприятий, лекций, панельных сессий, дискуссий, смыслов).
Из сугубо делового мероприятия, каким стартовал шестнадцать лет назад KazanForum, он превратился в самый настоящий культурно-экономический фестиваль исламского мира, стал одним из ключевых мероприятий для стран ОИС. В состав организации входят 57 государств, которые играют важную роль в развивающейся мировой экономике.
Татарстан становится хабом, провайдером в Россию для стран Организации исламского сотрудничества. В условиях нынешней сложной геополитической обстановки проведение такого форума служит очередным подтверждением утверждения нового мирового порядка, основанного на многополярности и стремлении к справедливому и мирному сосуществованию на планете.
То, что обсуждалось на панельных дискуссиях, заседаниях и встречах, еще долго будет служить пищей для размышлений и выводов. Встретимся на следующий год, когда Казань будет выполнять функции столицы исламского мира-2026 — кажется, что следующий форум будет еще лучше. Развитие только по восходящей — фирменное татарстанское кредо.