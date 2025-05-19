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С 19 по 25 мая в пяти районах Волгограда отключат горячую воду

Специалисты ведут подготовку коммунальной инфраструктуры к новому отопительному сезону.

Как сообщают концессионеры, на этой неделе отключения горячей воды коснутся некоторых домов Трактозаводского, Центрального, Советского, Дзержинского и Красноармейского районов.

В процессе подготовки теплового хозяйства к зимнему сезону коммунальщики проводятся гидравлические испытания сетей, обновляют узлы и агрегаты. Также осуществляется чистка котлов и газовых горелок, ремонт контрольно-измерительных приборов и оборудования.

«Волгоградская правда.ру» публикует график ограничения ГВС с 19 по 25 мая.