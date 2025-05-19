С 19 по 25 мая в пяти районах Волгограда отключат горячую воду

В процессе подготовки теплового хозяйства к зимнему сезону коммунальщики проводятся гидравлические испытания сетей, обновляют узлы и агрегаты. Также осуществляется чистка котлов и газовых горелок, ремонт контрольно-измерительных приборов и оборудования.