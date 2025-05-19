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Во вторник в Приморье воздух прогреется до 23 градусов тепла

Во Владивостоке температура тоже поднимется.

Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 68% 755 мм рт. ст. +19°
Источник: PrimaMedia.ru

Прошедшие выходные в Приморье ознаменовались переменчивой погодой. По данным Примгидромета, дожди, прошедшие в ряде районов, помогли снизить пожароопасность — в настоящее время по всему краю установлен первый класс, сообщает ИА PrimaMedia.

В понедельник, 19 мая, регион вновь оказался под влиянием атмосферного фронта. Во второй половине дня дожди возобновятся, местами усилится юго-западный ветер. Температурный фон останется на уровне выходных.

Ближе к ночи осадки охватят большую часть территории края. Днём 20 мая дожди сохранятся лишь на севере. Температура ночью понизится до +2…+8 °С, днём потеплеет до +15…+23 °С.

Во Владивостоке сегодня облачно, к вечеру возможен кратковременный дождь. Юго-восточный ветер будет порывистым, температура воздуха составит +11…+14 °С.

В ночь на вторник возможен небольшой дождь, ветер начнёт стихать, а температура опустится до +7…+9 °С. Днём 20 мая в краевом центре станет значительно теплее — воздух прогреется до +18…+21 °С, существенных осадков не ожидается.

Отметим, что неустойчивая погода с температурными качелями ждёт граждан на новой рабочей неделе в Приморье. Синоптические условия будут меняться практически ежедневно.