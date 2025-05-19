Топ-15 лучших дорам 2025 года: от жестокой «Игры в кальмара» до «Института изучения картофеля»

«Амбиции любви» — это русское название, которое оказалось лучшей альтернативой прямому переводу с китайского. В Китае сериал называется «Позволь мне сиять». А роман, по которому его снимают, вообще называется «Большой Цяо и маленькая Цяо» авторства Чжан Юэ Жань. Мелодрама в стиле «Богатые тоже плачут» рассказывает о любви телеведущей Сюй Янь и её мужа из богатой семьи, Шэнь Хао Мина. Сюй пришла к успеху, скрывая своё прошлое, но она пытается найти себя и вскоре покидает мужа. Шэнь Хао Мин понимает, что сильно любит жену, и отправляется на поиски. Всё заканчивается хорошо. В апреле сериал получил лицензию на трансляции, актёры, исполняющие главные роли, уже работали вместе над другой дорамой. Более одного миллиона человек добавили сериал в коллекцию на стриминговом сервисе ещё до его выхода. Ждём!