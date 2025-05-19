Врач назвал опасные симптомы, при которых метеозависимым необходима медпомощь

«Возможные симптомы: головная боль, усталость, слабость, раздражительность, бессонница, скачки артериального давления, боли в сердце или учащённое сердцебиение, обострение хронических заболеваний», — рассказал собеседник Life.ru.
Для поддержания здоровья в этот период необходимо следить за давлением, особенно людям с гипертонией или гипотонией. Снижение нагрузки также играет важную роль: избегайте переутомления, конфликтов и недосыпа, советует врач. Важно поддерживать водный баланс, употребляя достаточное количество чистой воды, и ограничить кофе, крепкий чай и алкоголь.
«Лёгкая активность на улице, вдали от загазованных трасс, поможет снять напряжение», — отмечает специалист.
Кроме того, важно не забывать принимать назначенные лекарства и всегда иметь при себе необходимые препараты, такие как нитроглицерин. Питаться нужно легко, избегать тяжёлой, солёной и жирной пищи. Сон не менее 7−8 часов также играет важную роль.
В случае ухудшения состояния необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Признаками, требующими немедленного обращения к врачу, являются сильная головная боль, не снимаемая анальгетиками, учащённое сердцебиение, перебои в сердце, резкие скачки давления, головокружение и потеря сознания.
Ранее врач-терапевт Людмила Лапа отметила, что электромагнитные волны могут представлять угрозу для здоровья, особенно для тех, кто страдает от проблем с сосудами, перенёс инсульт или инфаркт. Наиболее частые симптомы — головные боли, слабость, скачки давления.