Врач назвал опасные симптомы, при которых метеозависимым необходима медпомощь

Кроме того, важно не забывать принимать назначенные лекарства и всегда иметь при себе необходимые препараты, такие как нитроглицерин. Питаться нужно легко, избегать тяжёлой, солёной и жирной пищи. Сон не менее 7−8 часов также играет важную роль.