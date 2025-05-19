Лидеру красных кхмеров Полу Поту исполнилось бы сегодня 100 лет

В 1966 году Пол Пот и соратники основали Коммунистическую партию Кампучии (так название страны звучит на кхмерском языке) и подняли восстание против короля Сианука, получившего к тому времени независимость от французов. Именно он дал повстанцам имя «красные кхмеры», которое те никогда не принимали официально. Опираясь на поддержку Китая и коммунистического Северного Вьетнама, повстанцы боролись против короля, пока в 1970-м году не произошел неожиданный поворот: Сианука свергли ультраправые проамериканские националисты во главе с Лоном Нолом, и король, посовещавшись с китайцами, заключил союз с красными кхмерами. Это переломило ситуацию, поскольку, на самом деле, камбоджийские крестьяне даже примерно не представляли, что такое коммунизм, а часто были вообще не грамотными. Зато многие из них были готовы сражаться за короля. Полпотовцы стали контролировать значительные районы страны и установили на них свои порядки.