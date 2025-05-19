В думе Находки объяснили состояние главы парламента на Дне города

Председатель думы Находкинского городского округа Андрей Кузнецов во время поздравления горожан с юбилеем города был уставшим, а не пьяным, сообщили в парламенте.
Видео с праздничного концерта в честь 75-летия Находки появилось в соцсетях. На кадрах запечатлено поздравление главы города Тимура Магинского и председателя думы Андрея Кузнецова. При этом пользователи Сети обратили внимание на то, что Кузнецов, произнося свою речь, запинается, и предположили, что парламентарий может быть пьян.
Представитель думы опроверг эти домыслы, передает РИА Новости. По его словам, программа мероприятий, посвященных 75-летию Находки, была очень насыщенной. Так как Кузнецов участвовал во всех мероприятиях, в том числе во встречах с руководством города и края, к вечеру уже устал. «И, несмотря на то, что он человек публичный, он разволновался перед выступлением. Но выступление его было патриотичным, он ориентировал публику на наши общероссийские ценности», — сказал собеседник.