Кабмин РФ поддержал проект об упрощении оформления двойной фамилии в браке

Сейчас, согласно Семейному кодексу РФ, супруги могут взять одну общую фамилию, оба сделать двойную фамилию или оставить каждый свою. Вариант со взятием двойной фамилии только одним человеком тоже есть, но для этого нужно отдельно обращаться в ЗАГС. В пояснительной записке к новому законопроекту отмечается, что это создает для граждан дополнительные сложности и увеличивает нагрузку на ведомства.