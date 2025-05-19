Кабмин РФ поддержал проект об упрощении оформления двойной фамилии в браке

Правительство России поддержало законопроект об упрощении процедуры оформления двойной фамилии, если ее берет только один из супругов, но при условии, что его доработают с учетом замечаний. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Сейчас, согласно Семейному кодексу РФ, супруги могут взять одну общую фамилию, оба сделать двойную фамилию или оставить каждый свою. Вариант со взятием двойной фамилии только одним человеком тоже есть, но для этого нужно отдельно обращаться в ЗАГС. В пояснительной записке к новому законопроекту отмечается, что это создает для граждан дополнительные сложности и увеличивает нагрузку на ведомства.
Авторы инициативы предлагают уточнить в кодексе некоторые формулировки, в том числе указать «каждый или один из супругов» в вопросе возможности брать двойную фамилию.
Законопроект внесла на рассмотрение в Госдуму в феврале первый зампред думского комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева.
К слову, ранее в Госдуме предложили запретить менять фамилии, имена и отчества отдельным категориям преступников.