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В Госдуме анонсировали увеличение выплат работающим и военным пенсионерам

Индексация пенсионных выплат работающим и военным пенсионерам произойдёт в ближайшие месяцы. О сроках и размерах повышения рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью «Ленте.ру».

Источник: Life.ru

С 1 августа текущего года работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии, размер которой будет зависеть от индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), начисленного за 2024 год. Военные пенсионеры и пенсионеры силовых структур смогут рассчитывать на увеличение выплат с 1 октября на 4,5%.

«С 1 октября текущего года на 4,5 процента будут повышены пенсии военных пенсионеров, пенсионеров силовых структур. В текущем периоде с 1 августа будет повышена в очередной раз пенсия работающим пенсионерам на те баллы, которые они получили за предыдущий 2024 год. Пенсионеры могут получить до 3 баллов ИПК», — сообщила депутат.

Напомним, что в июне 2025 года изменятся сроки выплаты пенсий, приходящихся на праздничные дни. Выплаты будут произведены досрочно — 10 или 11 июня. Кроме того, гражданам, достигшим 80-летнего возраста в июне, будет увеличена фиксированная часть пенсии на 100%.