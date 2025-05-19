В Госдуме анонсировали увеличение выплат работающим и военным пенсионерам

«С 1 октября текущего года на 4,5 процента будут повышены пенсии военных пенсионеров, пенсионеров силовых структур. В текущем периоде с 1 августа будет повышена в очередной раз пенсия работающим пенсионерам на те баллы, которые они получили за предыдущий 2024 год. Пенсионеры могут получить до 3 баллов ИПК», — сообщила депутат.