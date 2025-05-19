В Госдуме анонсировали увеличение выплат работающим и военным пенсионерам

С 1 августа текущего года работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии, размер которой будет зависеть от индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), начисленного за 2024 год. Военные пенсионеры и пенсионеры силовых структур смогут рассчитывать на увеличение выплат с 1 октября на 4,5%.
«С 1 октября текущего года на 4,5 процента будут повышены пенсии военных пенсионеров, пенсионеров силовых структур. В текущем периоде с 1 августа будет повышена в очередной раз пенсия работающим пенсионерам на те баллы, которые они получили за предыдущий 2024 год. Пенсионеры могут получить до 3 баллов ИПК», — сообщила депутат.
Напомним, что в июне 2025 года изменятся сроки выплаты пенсий, приходящихся на праздничные дни. Выплаты будут произведены досрочно — 10 или 11 июня. Кроме того, гражданам, достигшим 80-летнего возраста в июне, будет увеличена фиксированная часть пенсии на 100%.