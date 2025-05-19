Энергетики Москвы взяли под контроль электроснабжение школ в период сдачи ЕГЭ и ОГЭ

Первые экзамены для выпускников девятых и 11-х классов пройдут уже на текущей неделе. Основная волна экзаменов запланирована с 23 мая по 23 июня. Пересдать один предмет можно будет 3 и 4 июля. Обработка результатов июльских пересдач ЕГЭ будет завершена к 15 июля.