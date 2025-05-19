Шторм продолжается: прогноз магнитных бурь на 20 мая 2025

По мнению врачей, около трети жителей Земли чувствительны к изменениям в магнитосфере. Чаще всего на недомогание во время магнитных бурь жалуются люди старше 50 лет, а также те, кто страдает хроническими болезнями, сердечно-сосудистыми нарушениями или скачками давления. Однако и среди молодых встречаются те, кто остро реагирует на колебания магнитного поля.