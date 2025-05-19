Минприроды напомнило о штрафах за сорванные ветки сирени

Так, ветка может обойтись ценителям этих цветов в 1260 белорусских рублей, так как за незаконное повреждение древесно-кустарниковой растительности грозит штраф до 30 базовых величин. С 1 января этого года размер базовой величины составляет 42 рубля, то есть максимальный размер штрафа за оборванную сирень — 1260 рублей.
Как пояснили в Минприроды, если постоянно обламывать соцветия с куста, он начнет чахнуть и в итоге погибнет. Более того, обломанные ветки очень часто приводят к тому, что в следующем году цветение поврежденного кустарника становится неполноценным.
Если сирень растет на приусадебном участке, на даче или территории частного дома, то владелец на законных основаниях может сорвать ветку.
В этом случае кустарник не является элементом городской среды.