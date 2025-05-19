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Минприроды напомнило о штрафах за сорванные ветки сирени

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Министерство природы и охраны окружающей среды Беларуси предупредило, что за сорванную ветку сирени грозит штраф в большом размере.

Источник: Sputnik.by

Так, ветка может обойтись ценителям этих цветов в 1260 белорусских рублей, так как за незаконное повреждение древесно-кустарниковой растительности грозит штраф до 30 базовых величин. С 1 января этого года размер базовой величины составляет 42 рубля, то есть максимальный размер штрафа за оборванную сирень — 1260 рублей.

Как пояснили в Минприроды, если постоянно обламывать соцветия с куста, он начнет чахнуть и в итоге погибнет. Более того, обломанные ветки очень часто приводят к тому, что в следующем году цветение поврежденного кустарника становится неполноценным.

Если сирень растет на приусадебном участке, на даче или территории частного дома, то владелец на законных основаниях может сорвать ветку.

В этом случае кустарник не является элементом городской среды.

пояснили в ведомстве