Экс-нападающий сборной Беларуси и «Динамо-Минск» Джефф Платт завершил карьеру игрока, проинформировали в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.
В сообщении сказано, что с сезона 2024 — 2025 Платт работает в молодежной команде «Таппара» из Тампере (Финляндия). В пресс-службе уточнили, что он занимает должность тренера по развитию. Отмечается, что болельщикам экс-нападающий известен выступлениями за сборную Беларуси, а также за ХК «Динамо-Минск».
Говорится, что в составе национальной сборной хоккеист принимал участие в пяти чемпионатах мира, в двух олимпийских квалификациях. Кроме того, в КХЛ Платт играл в «Автомобилисте», «Локомотиве», ЦСК, «Салавате Юлаеве».
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