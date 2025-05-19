Экс-нападающий сборной Беларуси и «Динамо-Минск» Джефф Платт завершил карьеру

В сообщении сказано, что с сезона 2024 — 2025 Платт работает в молодежной команде «Таппара» из Тампере (Финляндия). В пресс-службе уточнили, что он занимает должность тренера по развитию. Отмечается, что болельщикам экс-нападающий известен выступлениями за сборную Беларуси, а также за ХК «Динамо-Минск».