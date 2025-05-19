«Очаровательный монстр»: что такое игрушки Лабубу и почему они заполонили соцсети

«Очаровательный монстр» Лабубу заполонил ленты соцсетей и превратился в феномен. Сегодня люди соревнуются в поиске редких фигурок и добавляют игрушку в свои модные образы, а хештег Labubu собирает миллионы публикаций. «Вечерняя Москва» выясняла, откуда появился этот зверь и как он превратился в новый тренд.
История создания и что это такое.
Лабубу (Labubu) — это мягкая игрушка, которая выглядит как пушистый монстр с кроличьими ушами, большими глазами и широкой зубастой улыбкой. Впервые образ персонажа появился в иллюстрациях гонконгского художника Касинг Лунг в 2015 году. Успех иллюстраций автора вдохновил на создание физической версии персонажа, и вскоре Лабубу стал частью коллекции китайского производителя игрушек Pop Mart.
Маркетинг и взлет продаж.
Pop Mart продавала Лабубу через формат «слепых коробок» (blind box), что и стало основной маркетинговой стратегией. Люди покупали запечатанную коробку, не зная, какая версия игрушки окажется внутри. Pop Mart также внедрил концепцию ограниченных серий и редких версий Лабубу.
Популярность Лабубу резко возросла благодаря поддержке знаменитостей. Лиса из южнокорейской герл-группы Blackpink, Рианна и Дуа Липа были замечены с этими игрушками, что привлекло внимание их поклонников по всему миру. Сейчас в TikToK по хештегу Labubu доступно 1,3 миллиона публикаций.
Сколько стоит Лабубу.
Стоимость Лабубу варьируется в зависимости от типа и размера. Оригинальная игрушка в большом размере на официальном сайте стоит около 180 долларов. На Ozon аналогичная игрушка может стоить до 31 тысячи рублей. Сюрприз-боксы (blind boxes) стоят в среднем от 1,2 тысячи до 3,5 тысячи рублей, но редкие фигурки могут стоить значительно дороже.
За прошлый год чистая прибыль компании выросла на 188 процентов — до 3,1 миллиарда юаней — 427 миллионов долларов. При этом продажи за год увеличились более чем в два раза и составили 13 миллиардов юаней — 1,8 миллиардов долларов.