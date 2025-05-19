«Очаровательный монстр»: что такое игрушки Лабубу и почему они заполонили соцсети

За прошлый год чистая прибыль компании выросла на 188 процентов — до 3,1 миллиарда юаней — 427 миллионов долларов. При этом продажи за год увеличились более чем в два раза и составили 13 миллиардов юаней — 1,8 миллиардов долларов.