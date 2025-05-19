На севере Красноярского края начался полярный день

Врачи рекомендуют жителям севера использовать плотные шторы или жалюзи, чтобы обеспечивать темноту по ночам дома. Это важно, поскольку в темное время суток активно вырабатывается гормон мелатонин, важный не только для крепкого сна, но и для иммунитета, здоровья психики и обмена веществ.