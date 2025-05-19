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На севере Красноярского края начался полярный день

В Норильске и на Таймыре начался полярный день, который продлится 68 суток.

Источник: Freepik

После полярного дня наступит период белых ночей, который продлится до 15 августа. Затем в течение месяца будут наблюдаться «сумеречные ночи», когда световой день постепенно уменьшается, а ночь становится длиннее.

Классическая смена дня и ночи начнется 15 сентября. Затем наступит полярная ночь, которая продлится 45 дней — с 30 ноября по 13 января.

Врачи рекомендуют жителям севера использовать плотные шторы или жалюзи, чтобы обеспечивать темноту по ночам дома. Это важно, поскольку в темное время суток активно вырабатывается гормон мелатонин, важный не только для крепкого сна, но и для иммунитета, здоровья психики и обмена веществ.