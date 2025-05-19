В Госдуме предложили новые меры поддержки участников СВО

Кроме того, депутат предложила понизить пенсионный возраст для участников СВО — до 55 лет для женщин и до 60 для мужчин. Также разрабатывается проект закона, предусматривающий частичное списание ипотечных кредитов многодетным семьям и семьям участников СВО. После этого депутаты постараются убедить кабмин в необходимости подобных мер поддержки.