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В Госдуме предложили новые меры поддержки участников СВО

Депутат Останина предложила повысить ежемесячные пособия участникам СВО.

Источник: Комсомольская правда

Глава комитета Госдумы по вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина хочет обсудить на предстоящей встрече со статс-секретарем — замминистра обороны РФ Анной Цивилевой новые меры поддержки участников специальной военной операции. Об этом сообщает сайт «Известия».

По словам парламентария, в настоящее время ветераны получают 4,5 тысячи рублей.

«Наше общество должно консолидированно высказать позицию о праве власти на ежемесячное выделение этим людям средств пожизненно, ну хотя бы в размере прожиточного минимума», — отметила Нина Останина.

Кроме того, депутат предложила понизить пенсионный возраст для участников СВО — до 55 лет для женщин и до 60 для мужчин. Также разрабатывается проект закона, предусматривающий частичное списание ипотечных кредитов многодетным семьям и семьям участников СВО. После этого депутаты постараются убедить кабмин в необходимости подобных мер поддержки.

Сайт KP.RU собрал список основных мер поддержки бойцов специальной военной операции и членов их семей. На какие выплаты, преференции и льготы они могут рассчитывать можно прочитать здесь.

Президент России Владимир Путин во время встречи с российскими военнослужащими из программы «Время героев» обратился к участникам специальной военной операции (СВО) от имени всего руководства Российской Федерации, заявив, что они являются членами большой семьи.