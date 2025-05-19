Пожизненно осуждённый физик-маньяк борется за свободу

66-летний уроженец Украины Лендьел в юности перебрался в Москву, где окончил институт, стал отцом троих детей и преподавал физику. Позже он сменил профессию на ремонт квартир. Свою преступную деятельность начал в 1991 году, совершив с подельником двойное убийство супругов, у которых работал. В 1993 году он убил ещё одного человека ради наживы. В том же году его арестовали.