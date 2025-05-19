Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение трамваев № 3, 6, 7 и 21 остановилось в Краснодаре

В Краснодаре временно изменился маршрут четырех трамвайных маршрутов.

Источник: Комсомольская правда

Движение трамваев № 3, 6, 7 и 21 приостановлено возле пересечения улиц Горького и Дмитриевской дамбы по направлению к улице Железнодорожной. Об этом сообщили в телеграм-канале городского перевозчика.

«В районе пересечения улиц Горького и Дмитриевской дамбы, по направлению к Железнодорожной, стоит движение трамваев № 3, 6, 7 и 21», — говорится в сообщении.

В связи с возникшими затруднениями, движение трамваев указанных маршрутов временно перенаправлено через Кооперативный рынок. Пассажирам рекомендуется учитывать данную информацию при планировании маршрута и пользоваться альтернативными видами транспорта.

По обновленной информации, в 8:19 движение трамваев № 3, 21 со стороны улицы Садовой и № 6, 7 от улицы Железнодорожной восстановили.

Ранее сообщалось, что 19 мая четыре трамвайных маршрута будут работать с изменениями. Это связано с проведением ремонтных работ на участке от улицы Леваневского до улицы Янковского.