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Внимание, переезд: в Приморье железнодорожники провели рейд для автомобилистов

Приморским водителям напомнили о правилах движения на железнодорожных переездах.

Источник: РЖД

Приморских автомобилистов проверили на знание ПДД на железнодорожных переездах, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на Дальневосточную железную дорогу.

Работники путевого хозяйства и сотрудники ГИБДД 19 мая на станции Угольной провели профилактический рейд от проекта «Внимание, переезд!». Водителям напомнили о правилах ПДД и раздали буклеты.

Такие действия направлены на снижение уровня ДТП на железнодорожных дорогах. Дальневосточная железная дорога сообщает, что в этом году на переездах в Приморском крае произошло одно ДТП, а в 2024 году — четыре.

Напоминаем, ранее в Приморье мужчина скончался под колесами грузового поезда. Погибший пытался перебежать железнодорожные пути, но проигнорировал гудок машиниста.