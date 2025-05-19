Внимание, переезд: в Приморье железнодорожники провели рейд для автомобилистов

Приморских автомобилистов проверили на знание ПДД на железнодорожных переездах, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на Дальневосточную железную дорогу.
Работники путевого хозяйства и сотрудники ГИБДД 19 мая на станции Угольной провели профилактический рейд от проекта «Внимание, переезд!». Водителям напомнили о правилах ПДД и раздали буклеты.
Такие действия направлены на снижение уровня ДТП на железнодорожных дорогах. Дальневосточная железная дорога сообщает, что в этом году на переездах в Приморском крае произошло одно ДТП, а в 2024 году — четыре.
Напоминаем, ранее в Приморье мужчина скончался под колесами грузового поезда. Погибший пытался перебежать железнодорожные пути, но проигнорировал гудок машиниста.