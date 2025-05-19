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РИАН: КНР впервые опередила Германию и Чехию по поставкам пива в Россию

Тройка лидеров-поставщиков пива в Россию резко изменилась в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

КНР в январе-марте 2025 года впервые опередила Германию и Чехию, двух самых крупных поставщиков пива в Россию. Этими расчетами делятся РИА Новости со ссылкой на данные национальных статслужб.

Известно, что в первом квартале этого года Китай отгрузил на российский рынок на 7,1 млн долларов пивного напитка, превышая тем самым поставку хмельного за аналогичный период 2024 года в 1,9 раз.

А вот Германия, которая была главным поставщиком пива из ЕС в РФ в первом квартале 2025 года, сократила поставки пива до 3,8 млн долларов (почти в пять раз). Такой же показатель зафиксирован и у поставщиков из Чехии. При этом, поставки этого государства за последний год снизились втрое. На третьем места располагается Литва — она сократила поставки хмельного в РФ до 2,6 млн долларов (вдвое).

Как KP.RU писал ранее, в январе 2025 года Грузия вдвое сократила поставки вина в Россию. Уточняется, что изменения затронули и ценовую политику алкогольных напитков из Тбилиси.