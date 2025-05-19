РИАН: КНР впервые опередила Германию и Чехию по поставкам пива в Россию

А вот Германия, которая была главным поставщиком пива из ЕС в РФ в первом квартале 2025 года, сократила поставки пива до 3,8 млн долларов (почти в пять раз). Такой же показатель зафиксирован и у поставщиков из Чехии. При этом, поставки этого государства за последний год снизились втрое. На третьем места располагается Литва — она сократила поставки хмельного в РФ до 2,6 млн долларов (вдвое).