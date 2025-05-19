Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске перекроют дорогу на три дня из-за фестиваля «Муралы-на-Амуре»

В Хабаровске частично перекроют дорогу из-за фестиваля «Муралы-на-Амуре», сообщили в Telegram-канале мэрии города.

Источник: РИА "Новости"

Движение будет ограничено по одной полосе улицы Правобережной в сторону Северного микрорайона с 19 по 22 мая. Перекрытие затронет часы с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Ограничения, уточнили в администрации Хабаровска, связаны с проведением международного арт-фестиваля «Муралы-на-Амуре», приуроченного к Дню города. В нём участвуют студенты Тихоокеанского государственного университета вместе с художниками из Китая, Нигерии, Замбии, Камеруна, Йемена, Индонезии, Конго, Южной Кореи, Азербайджана и Таджикистана. Они создают новые муралы на набережной у Уссурийского бульвара и на улице Правобережной рядом с домом № 113 «С». Работы продлятся четыре дня.

Фестиваль проходит параллельно с Российско-Китайским форумом, где представители России и Китая обсуждают экономическое и культурное сотрудничество.