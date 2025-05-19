В Хабаровске перекроют дорогу на три дня из-за фестиваля «Муралы-на-Амуре»

Ограничения, уточнили в администрации Хабаровска, связаны с проведением международного арт-фестиваля «Муралы-на-Амуре», приуроченного к Дню города. В нём участвуют студенты Тихоокеанского государственного университета вместе с художниками из Китая, Нигерии, Замбии, Камеруна, Йемена, Индонезии, Конго, Южной Кореи, Азербайджана и Таджикистана. Они создают новые муралы на набережной у Уссурийского бульвара и на улице Правобережной рядом с домом № 113 «С». Работы продлятся четыре дня.