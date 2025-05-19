Выращенные зубы: сколько стоит установка имплантов и чем их скоро могут заменить

Выращенные зубы вместо имплантов уже не фантастика, а очевидная реальность. Эксперименты подтвердили, что они «как настоящие». Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».
Подобными разработками сегодня в России занимается Сеченовский университет. Как отмечает заведующая лабораторией клинических смарт-нанотехнологий Института регенеративной медицины, кандидат биологических наук Настасья Кошелева, в числе первых такие исследования провели их коллеги-ученые из американского Университета Тафтса под руководством профессора Памеллы Йелик. Они разработали и успешно имплантировали карликовым свиньям (мини-пигам) так называемые биоинженерные зубы. Сделали их на основе очищенных от клеток моляров (постоянных зубов, боковой части зубного ряда. — «ВМ»).
Для создания такого, выражаясь научным языком, конструкта, ученые использовали клетки пульпы — соединительной ткани, заполняющей полость зуба, из удаленных человеческих зубов, и эпителиальных клеток зачатка зуба мини-пига. Далее отправили «дозревать» на неделю в биореактор, в среду, стимулирующую созревание костной ткани.
Через четыре месяца после имплантации было зафиксировано успешное развитие большинства конструктов. Увеличилась не только плотность костной ткани, но сформировались ткани вокруг.
— Эти результаты открывают вполне реальную перспективу замены металлических имплантов на зубы, которые не только структурно напоминают естественные, но и интегрируются с челюстной костью более физиологичным способом, — говорит Кошелева. — Пока что технология не лишена ограничений: зачатки зуба успешно сформировались примерно у половины животных, а отследить поведение имплантированных клеток в долгосрочной перспективе не удалось из-за потери флуоресцентных меток. Также остаются нерешенными вопросы формирования сосудистой сети и взаимодействия клеток донора и хозяина в процессе приживления.
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По словам ученого, в восстановлении и выращивании искусственных зубов очень важно не только получить сам зуб, но и сформировать его правильное «окружение». Без этого зубы не смогут выполнять свои основные задачи. Над решением этого вопроса наши специалисты работают вот уже на протяжении года.
— Сеченовский университет в составе консорциума с Университетом науки и технологий МИСИС и Институтом биологии гена РАН реализует масштабный научный проект по разработке технологии смарт-биофабрикации (искусственное конструирование и выращивание вне организма человека живых функциональных тканей и органов для последующей трансплантации. — «ВМ») «Орган-на-заказ» — продолжает Настасья Кошелева. — Для формирования тканей, окружающих зуб и фиксирующих его в костной ткани, разработан отечественный комплекс трехмерной биопечати биоэквивалентов с использованием биочернил на биобумаге.
По словам Кошелевой, в биочернила дополнительно вводятся факторы роста, при помощи которых молодые клетки приобретают индивидуальные характеристики и достигают своей зрелой формы. Напечатанные биоэквиваленты в свою очередь отправляют в биореактор для созревания тканей кости, связок и сухожилий. Впоследствии этот метод планируется ввести в клиническую практику.
Однако пока практикующие стоматологи очень осторожно отзываются о подобной перспективе. Говорят, что здесь сейчас больше вопросов, чем ответов.
— К примеру, как начнут вести себя зубы, которые будут «подсаживать» людям, — размышляет врач, директор стоматологической клиники Вероника Мелехова. — Я думаю, это достаточно далекие разработки и лучший способ восстановить утраченный зуб сегодня — дентальная имплантация, когда мы ставим аналог корня зуба и потом изготавливаем индивидуально коронку, подходящую конкретному человеку под форму конкретного зуба.
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Разброс цен на эту услугу широкий. Хотя, в последнее время, из-за широкого распространения имплантации ценник стал несколько лояльнее.
— Встречается реклама, где нам обещают импланты за 7500 рублей, но это прямо очень сомнительная история, — продолжает Мелехова. — Большой вопрос, что это будут за импланты, какого качества и какие есть гарантии. Сегодня стоимость восстановления «зуба под ключ» начинается от 50 тысяч рублей и доходит до 150- 200 тысяч. Это зависит не только от импланта, но и от квалификации устанавливающего его специалиста.
Кстати, необязательно ставить один имплант на каждый зуб. К примеру, если нет трех зубов подряд, такую конструкцию можно закрепить на двух имплантах. Если зубов нет вообще, есть вариант поставить четыре импланта и закрепить на них условно-съемный акриловый протез. Верхняя и нижняя челюсти в таком случае обойдутся в 500−700 тысяч рублей.
При установке шести или восьми имплантов на каждую челюсть можно использовать уже «несъемные» зубы, сделанные из циркония.
— На сегодня это самый современный материал, с которым работают клиники. Выглядят такие зубы очень эстетично, максимально красиво и естественно. Можете выбрать любой цвет и любой оттенок. Если не знать, что это цирконий, можно подумать, что у вас стоят виниры, — констатирует Вероника Мелехова.
Но и цена у таких коронок соответствующая — от одного миллиона рублей на одну челюсть. Хотя и это далеко не предел. В зависимости от системы имплантов и уровня специалиста цена может достигать двух, а то и трех миллионов.
— Но это долгосрочный прогноз, эстетика, гарантия. Хорошие импланты, хорошая работа, и они стоять будут всю жизнь, — заверяет врач.
Пусть услуга и стала «намного доступнее», но как бы после установки новых зубов в прямом смысле не положить их же на полку.
За доступной голливудской улыбкой пациенты готовы бежать и в регионы, и до белорусской границы. По словам председателя комитета по туризму и гостиничному бизнесу Московской торгово-промышленной палаты Сергея Абрамова, медицинский туризм своей популярности не теряет, хотя никакой «карты зубного туризма» не существует.
— Есть просто лечебный или медицинский туризм, — констатирует он. — Пользуется популярностью у жителей недружественных нам стран. Да-да, многие приезжают лечиться к нам. А москвичи едут в российские регионы, Среднюю Азию или Белоруссию. Направление определяет цена.
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Увы, сегодня поправить здоровье своих зубов по карману далеко не каждому. Остается надеяться разве что на зубную фею… Тем более что, по признанию Настасьи Кошелевой, новые настоящие зубы появятся еще не скоро, и сэкономить на них не получится. После испытания на животных пройдут клинические испытания на людях, которые, вероятно, займут не менее 5−10 лет.
— Чтобы надежно оценить безопасность и эффективность технологии, необходимы длительные наблюдения. Регуляторные проверки и одобрение соответствующих органов добавят еще несколько лет. Так что, если все пройдет успешно, биоинженерные зубы появятся в клиниках не раньше середины 2030-х годов, — считает она. — На старте цена таких имплантов, очевидно, будет намного выше обычных титановых — речь ведь идет о персонализированном решении и работе с клеточными культурами. В перспективе, благодаря масштабированию и автоматизации некоторых этапов, стоимость снизится, но, скорее всего, все равно биоинженерные зубы будут дороже имплантов…
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