Выращенные зубы: сколько стоит установка имплантов и чем их скоро могут заменить

— Встречается реклама, где нам обещают импланты за 7500 рублей, но это прямо очень сомнительная история, — продолжает Мелехова. — Большой вопрос, что это будут за импланты, какого качества и какие есть гарантии. Сегодня стоимость восстановления «зуба под ключ» начинается от 50 тысяч рублей и доходит до 150- 200 тысяч. Это зависит не только от импланта, но и от квалификации устанавливающего его специалиста.