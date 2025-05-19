В Омской области побит рекорд по снижению числа бедных

Доля бедного населения Омской области достигла рекордно низкого уровня за последние 14 лет. По данным Омскстата, в 2024 году этот показатель снизился до 9,1%, что является самым низким значением с 2011 года.
Значительное снижение уровня бедности стало заметным по сравнению с 2016 годом, когда доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляла 14,7%, что почти в полтора раза превышает текущий показатель.
Специалисты связывают данную тенденцию с ростом доходов населения, позволяющим большему числу жителей региона обеспечивать себе достойный уровень жизни. В России, согласно официальным нормативным актам, бедными считаются те, кто получает доходы ниже прожиточного минимума. Этот самый минимум постоянно пересчитывается в большую сторону, вслед за инфляцией.
Ранее мы писали, что Омская область вошла в топ-5 регионов с самыми высокими зарплатами для вахтовиков.