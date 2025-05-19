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За минувшую неделю в Приморье родились 235 малышей

В Приморье за неделю 37 семей стали многодетными.

За прошедшие семь дней в Приморском крае родились 235 малышей. Девочки за минувшую неделю обогнали мальчишек по количеству — 119. Многодетными стали 37 приморских семей. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональное правительство.

В краевом перинатальном центре врачи приняли три двойни. Центр, кстати, стал и лидером по рождаемости — за неделю его специалисты помогли появиться на свет 65 малышам. Здесь же родился и самый крупный ребенок — мальчик весом 4,5 килограмма.

За эту неделю четвертые дети появились в 12 приморских семьях, пятые — в трех, шестые дети — в двух. Один ребенок стал седьмым и еще один — восьмым. Это мальчишки из Новосысоевки Яковлевского округа.