Премьер Альбанезе: Обещанные Австралией списанные танки Abrams в пути на Украину

Он сообщил, что танки M1A1 Abrams скоро прибудут на Украину, и выразил готовность и дальше оказывать военную помощь Киеву. По информации от ABC, американские чиновники выразили разочарование по поводу решения страны передать Украине списанные танки. Однако они отметили, что танки «наконец-то начинают свой долгий путь к месту боевых действий».