Премьер Альбанезе: Обещанные Австралией списанные танки Abrams в пути на Украину

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил, что танки M1A1 Abrams, ранее обещанные Украине, уже отправлены. Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга, передает ТАСС.
Он сообщил, что танки M1A1 Abrams скоро прибудут на Украину, и выразил готовность и дальше оказывать военную помощь Киеву. По информации от ABC, американские чиновники выразили разочарование по поводу решения страны передать Украине списанные танки. Однако они отметили, что танки «наконец-то начинают свой долгий путь к месту боевых действий».
«Мы готовы обсудить любые инициативы “коалиции желающих” по размещению миротворческих сил на Украине после установления мира», — заявил премьер-министр.
Альбанезе также заявил, что Австралия ввела более 1400 санкций против российских физических и юридических лиц и рассматривает дополнительные меры для усиления давления на Россию.
Напомним, недавно правительство Дании выделило Украине дополнительные 405 млн крон (56,81 млн долларов) для гуманитарной помощи и восстановления страны. Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Киев присвоил около 350 миллиардов долларов от США без какой-либо отчетности.