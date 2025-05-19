Улицу Атырау перекроют в Астане

В связи с началом работ по среднему ремонту по ул. Атырау на участке от шоссе Коргалжын до ул. Аягоз с 21 по 23 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.