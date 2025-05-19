Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Улицу Атырау перекроют в Астане

В Астане начинаются работы по среднему ремонту по ул. Атырау на участке от шоссе Коргалжын до ул. Аягоз, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

Источник: Kazinform

В связи с началом работ по среднему ремонту по ул. Атырау на участке от шоссе Коргалжын до ул. Аягоз с 21 по 23 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

говорится в сообщении

Водителям и пешеходам рекомендовано заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.