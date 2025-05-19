Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перекроют движение на Рабочего Штаба в Иркутске до сентября

Проезд по участку дороги будет закрыт из-за реконструкции.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Иркутске ограничат движение транспорта по участку улицы Рабочего Штаба с 8.00 25 июня до 20.00 1 сентября. Как уточнили в пресс-службе администрации Иркутска, проезд транспорта будет перекрыт от дома № 26 до здания № 96, пишет ИА IrkutskMedia.

Ограничение движения введут в связи с реконструкцией напорных трубопроводов от КНС-20а по улицам Баррикад — Рабочего Штаба до КОС правого берега.

Ранее агентство сообщало, что до 20.00 25 мая в Иркутске закрыто движение по улице Грязнова в районе дома № 3. Ограничение связано с проведением аварийных работ.