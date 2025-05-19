Перекроют движение на Рабочего Штаба в Иркутске до сентября

В Иркутске ограничат движение транспорта по участку улицы Рабочего Штаба с 8.00 25 июня до 20.00 1 сентября. Как уточнили в пресс-службе администрации Иркутска, проезд транспорта будет перекрыт от дома № 26 до здания № 96, пишет ИА IrkutskMedia.