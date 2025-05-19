Перекроют движение на Рабочего Штаба в Иркутске до сентября

В Иркутске ограничат движение транспорта по участку улицы Рабочего Штаба с 8.00 25 июня до 20.00 1 сентября. Как уточнили в пресс-службе администрации Иркутска, проезд транспорта будет перекрыт от дома № 26 до здания № 96, пишет ИА IrkutskMedia.
Ограничение движения введут в связи с реконструкцией напорных трубопроводов от КНС-20а по улицам Баррикад — Рабочего Штаба до КОС правого берега.
Ранее агентство сообщало, что до 20.00 25 мая в Иркутске закрыто движение по улице Грязнова в районе дома № 3. Ограничение связано с проведением аварийных работ.