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Семь жителей Красноярского края получили новые автомобили «Лада Веста»

Обладателями новых специальных автомобилей стали граждане, получившие травмы на производстве.

Источник: Социальный фонд России по Красноярскому краю

Пострадавшим на производстве жителям Красноярского края вручили новые автомобили. Об этом рассказали в пресс-службе Отделения СФР по Красноярскому краю.

Семь жителей региона получили ключи от новых автомобилей «Лада Веста». Ранее эти люди травмировались на производстве.

«Выдача автомобилей — важная мера социальной реабилитации пострадавших на производстве. Такая поддержка позволяет многим гражданам вернуться к трудовой деятельности и вести активный образ жизни», — пояснили в Социальном фонде.

Медико-социальная экспертиза устанавливает нуждаемость в специальном транспорте при отсутствии противопоказаний к вождению.

С необходимыми документами, главным из которых является программа реабилитации пострадавшего, и заявлением нужно обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по Красноярскому краю или на портал госуслуг.

Всего в 2025 году специальными автомобилями обеспечат более 40 жителей Красноярского края.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае за пять лет выдали более 79 тысяч сертификатов на материнский капитал.