Семь жителей Красноярского края получили новые автомобили «Лада Веста»

Пострадавшим на производстве жителям Красноярского края вручили новые автомобили. Об этом рассказали в пресс-службе Отделения СФР по Красноярскому краю.
Семь жителей региона получили ключи от новых автомобилей «Лада Веста». Ранее эти люди травмировались на производстве.
«Выдача автомобилей — важная мера социальной реабилитации пострадавших на производстве. Такая поддержка позволяет многим гражданам вернуться к трудовой деятельности и вести активный образ жизни», — пояснили в Социальном фонде.
Медико-социальная экспертиза устанавливает нуждаемость в специальном транспорте при отсутствии противопоказаний к вождению.
С необходимыми документами, главным из которых является программа реабилитации пострадавшего, и заявлением нужно обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по Красноярскому краю или на портал госуслуг.
Всего в 2025 году специальными автомобилями обеспечат более 40 жителей Красноярского края.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае за пять лет выдали более 79 тысяч сертификатов на материнский капитал.