Выстрелил в голову: дело о покушении на убийство в Дальнегорске направлено в суд

Уголовное дело о покушении на убийство в Дальнегорске направлено в суд. Обвиняемый выстрелил из травмата в голову своему знакомому, пострадавший два месяца находился в коме, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
По данным следствия, инцидент произошел в ночь с 1 на 2 августа 2024 года на базе отдыха в поселке Пластун Тернейского муниципального округа, расположенном на улице Морской. Во время конфликта 37-летний обвиняемый выстрелил из травматического пистолета в голову 36-летнего потерпевшего. Полученные травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. Спасти жизнь пострадавшего удалось благодаря своевременно оказанной медицинской помощи — два месяца он провел в состоянии комы.
Подсудимый обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Расследование также выявило серьезные нарушения: сторона защиты пыталась подбросить на место происшествия нож, утверждая, что он принадлежал потерпевшему во время конфликта. Кроме того, были зафиксированы факты бездействия сотрудников полиции при проведении первичной проверки сообщения о преступлении.
По инициативе прокуратуры Приморского края дело было передано в Следственное управление СК России по Приморскому краю. Раскрытие преступления произошло при активном участии регионального управления ФСБ России. Материалы дела направят в Тернейский районный суд для рассмотрения по существу.
Напомним, Следком Приморья раскрыл убийство 30-летней давности, совершенное во Владивостоке. Мотивом преступления стала личная неприязнь. Обвиняемые и их защитники уже ознакомились с материалами дела, оно передано в прокуратуру.