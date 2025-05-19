Выстрелил в голову: дело о покушении на убийство в Дальнегорске направлено в суд

По данным следствия, инцидент произошел в ночь с 1 на 2 августа 2024 года на базе отдыха в поселке Пластун Тернейского муниципального округа, расположенном на улице Морской. Во время конфликта 37-летний обвиняемый выстрелил из травматического пистолета в голову 36-летнего потерпевшего. Полученные травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. Спасти жизнь пострадавшего удалось благодаря своевременно оказанной медицинской помощи — два месяца он провел в состоянии комы.