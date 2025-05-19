Роботы-доставщики могут стать полноценными участниками дорожного движения

Кроме того, предлагается ограничить скорость движения роботов-курьеров: до 6 км/ч при пересечении пешеходных переходов и до 10 км/ч при движении по тротуарам. В случае аварии, вызванной роботом-курьером, пострадавшая сторона может претендовать на компенсацию в размере до 500 тысяч рублей. При этом все нововведения должны быть внедрены с учётом интересов участников рынка и правил безопасности.