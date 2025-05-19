Роботы-доставщики могут стать полноценными участниками дорожного движения

В перспективе роботы-курьеры могут получить идентификационные номера и ограничение скорости передвижения до 25 км/ч. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию о новом экспериментальном правовом режиме (ЭПР), который был предложен компанией «Яндекс» и передан на рассмотрение Министерству экономического развития Российской Федерации.
В материале отмечается, что до сих пор не было разработано никаких правовых норм для регулирования деятельности роботов-курьеров. Теперь же в России планируется ввести ограничения для этой технологии.
В случае одобрения проекта ЭПР, роботы-курьеры смогут перемещаться по тротуарам, обочинам, правому краю проезжей части и внутри зданий, при этом на перекрёстках они должны будут следовать правилам дорожного движения и сигналам светофора.
Также авторы документа предлагают оснастить роботов-курьеров фарами, светоотражающими элементами, красными фонарями, лидарами для ориентации в пространстве и QR-кодами для отслеживания нарушений.
Кроме того, предлагается ограничить скорость движения роботов-курьеров: до 6 км/ч при пересечении пешеходных переходов и до 10 км/ч при движении по тротуарам. В случае аварии, вызванной роботом-курьером, пострадавшая сторона может претендовать на компенсацию в размере до 500 тысяч рублей. При этом все нововведения должны быть внедрены с учётом интересов участников рынка и правил безопасности.
Ранее видеозапись со скоплением роботов-доставщиков на светофоре в Москве распространилась в соцсетях. Устройства остановились перед светофором в ожидании сигнала, разрешающего движение.