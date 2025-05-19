Новые участники дорожного движения появятся в России

Доставщики получат свои ПДД и будут внесены в правовое поле. Они смогут ездить по тротуарам и велодорожкам, ограничивая максимальную скорость 25 км/ч. Для контроля за нарушениями введут обязательные номера и QR-коды на борту.
Как утверждается в проекте нового экспериментального правового режима, появятся правила оформления происшествий и обязательное страхование на 500 тысяч.
Правила намерены ввести в 20 субъектах федерации, включая Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан, Краснодарский и Приморский края, Ростовскую и Московскую области, в режиме тестового запуска.
Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на текст документа. Известно также, что роботам разрешат передвигаться внутри зданий, по обочинам или правому краю проезжей части, а также по тротуарам, пешеходным и велодорожкам.