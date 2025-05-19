Вековой юбилей отметила Детская школа искусств № 1 во Владивостоке

Юбилей отмечали в Приморской краевой филармонии. Мероприятие объединило деятелей культуры Владивостока, представителей государственных и муниципальных ведомств, учеников и педагогов учреждения. С тёплыми словами поздравлений к присутствующим обратилась Екатерина Сиволовская, заместитель главы администрации Владивостока. Заслуженные педагоги и сотрудники школы искусств получили медаль «За вклад в развитие города», благодарности и почётные грамоты главы города Владивостока.
На юбилее школы выступили ученики различных музыкальных отделений учреждения. Они подготовили большую программу выступлений, исполнив в том числе известные музыкальные композиции.
Немного об истории создания школы. Она была открыта в 1924 году, и послужила основой для музыкального образования во Владивостоке. Известно, что учреждение долгие годы оставалось единственным центром музыкальной культуры в регионе.
«Детская школа искусств № 1 имени С. Прокофьева — одно из старейших музыкальных учебных заведений на Дальнем Востоке. Она была создана усилиями выпускников Петербургской, Московской, Венской, Парижской консерваторий. Качество образования обеспечивает педагогический коллектив, обладатели государственных и ведомственных наград. В школе трудятся преподаватели, удостоенные почётного звания “Заслуженный артист Российской Федерации”, “Заслуженные работники культуры Российской Федерации”», — отмечают специалисты администрации Владивостока.
Также в школе в 2022 году оборудовали виртуальный концертный зал. Он позволяет присутствовать на культурных мероприятиях центральной части России не покидая Владивосток.
Общее число обучающихся в школе, отмечающей вековой юбилей, — 500 человек. В учреждении реализуется 6 дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Настоящей гордостью школы можно назвать образцовый детский коллектив хор «Алые паруса», который представляет Владивосток на международных, всероссийских фестивалях и всегда возвращается с высшими наградами.