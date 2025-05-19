Омичи ищут пропавшую женщину: водителей просят проверить записи видеорегистраторов

Полиция и волонтеры продолжают поиски Ирины Озеровой. 62-летняя женщина пропала в минувший четверг, 15 мая, в районе СНТ «Ландыш». «Около 17 часов — среди дня — она вышла в магазин и пропала. Был человек — и нет», — написали добровольцы в телеграм-канале laomsk.
В первый день супруг исчезнувшей омички искал ее самостоятельно в окрестностях дачи. На следующий день обратился в отряд «ЛизаАлерт». 16 и 17 мая волонтеры, несмотря на выходные, тщательно обследовали территорию. Расклеили ориентировки, осмотрели лесной массив, поля, аллеи, водоемы. Только за 17 мая спасатели прошли более 100 км. В операции также участвовали кинологи, дроноводы и группы, отрабатывающие возможные маршруты в областном центре. К сожалению, поиски до сих пор не увенчались успехом.
«Мы обращаемся за помощью к омичам. Если у вас в машине установлен видеорегистратор, с 17:00 15 мая и до этого момента вы проезжали в районе СНТ “Ландыш”, села Красная горка или ближайших дач, обратите, пожалуйста, внимание на ориентировку. Возможно, именно вы можете помочь Ирине Анатольевне вернуться к семье!», — говорится в сообщении.
Любую информацию о пропавшей следует сообщить в полицию или дежурному круглосуточной горячей линии «ЛизаАлерт».