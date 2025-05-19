Омичи ищут пропавшую женщину: водителей просят проверить записи видеорегистраторов

В первый день супруг исчезнувшей омички искал ее самостоятельно в окрестностях дачи. На следующий день обратился в отряд «ЛизаАлерт». 16 и 17 мая волонтеры, несмотря на выходные, тщательно обследовали территорию. Расклеили ориентировки, осмотрели лесной массив, поля, аллеи, водоемы. Только за 17 мая спасатели прошли более 100 км. В операции также участвовали кинологи, дроноводы и группы, отрабатывающие возможные маршруты в областном центре. К сожалению, поиски до сих пор не увенчались успехом.