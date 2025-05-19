Россия, Казахстан и Киргизия ликвидировали два международных наркоканала

В России и Кыргызстане задержали участников группировки, которая продавала наркотики.
В результате взаимодействия с компетентными структурами России и Кыргызстана были проведены две специальные операции, направленные на пресечение деятельности международных каналов поставки наркотиков. В пресс-службе Комитета нацбезопасности (КНБ) Республики сообщили, что правоохранители изъяли 20 килограммов синтетических наркотиков.
«Комитет национальной безопасности совместно с компетентными органами России и Кыргызстана провел две спецоперации по ликвидации международных наркоканалов», — заявили в telegram-канале КНБ. Отмечается, что на территории обеих стран задержаны четверо членов преступной организации, занимавшихся оптовой реализацией запрещенных веществ. На данный момент мероприятия по пресечению работы международных каналов наркотрафика.
Ранее сообщалось, что в Магаданской области школьник и студент техникума оказались руководителями преступной группы, реализующей продажу наркотиков в федеральном масштабе. Они управляли интернет-магазином по сбыту запрещенных веществ и контролировали логистику и вербовку кладменов.