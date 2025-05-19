Россия, Казахстан и Киргизия ликвидировали два международных наркоканала

«Комитет национальной безопасности совместно с компетентными органами России и Кыргызстана провел две спецоперации по ликвидации международных наркоканалов», — заявили в telegram-канале КНБ. Отмечается, что на территории обеих стран задержаны четверо членов преступной организации, занимавшихся оптовой реализацией запрещенных веществ. На данный момент мероприятия по пресечению работы международных каналов наркотрафика.