Группировка «Север» отбила одну из самых массированных атак ВСУ на Теткино

18 мая группировка войск «Север» отбила одну из самых массированных атак ВСУ на курский поселок Тёткино, уничтожив инженерные, передовые и штурмовые подразделения противника. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
Также враг предпринял несколько попыток вторжения на территорию России пешими группами на соседних участках.
На направлении Атинское — Тёткино в первой половине дня боевики 24-й отдельной штурмовой бригады «Айдар»* на двух БМП и четырех квадроциклах попытались вторгнуться на территорию РФ. В прорыве участвовали 30 бойцов ВСУ. 28 из них уничтожены вблизи госграницы. Два неонациста, попытавшихся скрыться на западной окраине Атинского, ликвидированы барражирующим боеприпасом.
После обеда была отбита еще одна атака штурмовой группы ВСУ на трех квадроциклах. Сбежать на квадроцикле вглубь украинской территории удалось только двум боевикам.
Также атаки отражены на направлении Павловка — Новый Путь и в районе посёлка Краснооктябрьский.
Общие потери ВСУ за сутки на тёткинском направлении превысили 60 человек. Уничтожены инженерная машина разграждения (ИМР), две БМП Bradley, два пункта управления БПЛА, три пикапа и восемь квадроциклов.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ ликвидировали около 15 боевиков батальона «Айдар» в ДНР.
* Внесен в России в список террористических и экстремистских организаций.