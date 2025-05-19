Группировка «Север» отбила одну из самых массированных атак ВСУ на Теткино

На направлении Атинское — Тёткино в первой половине дня боевики 24-й отдельной штурмовой бригады «Айдар»* на двух БМП и четырех квадроциклах попытались вторгнуться на территорию РФ. В прорыве участвовали 30 бойцов ВСУ. 28 из них уничтожены вблизи госграницы. Два неонациста, попытавшихся скрыться на западной окраине Атинского, ликвидированы барражирующим боеприпасом.