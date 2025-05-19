Пожар и трагедия в море: что ещё омрачило рабочую неделю в Приморье

Так, трагедия с 63-летним электромехаником по автоматике АО «Южморрыбфлот» произошла в разгар рабочего дня. Мужчина в один момент почувствовал себя плохо. Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть. Гражданин КНР, работавший рисоводом в ООО «Дальселькор», погиб в результате пожара. 72-летний старший матрос «СР-111» умер на борту судна.