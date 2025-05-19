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Пожар и трагедия в море: что ещё омрачило рабочую неделю в Приморье

Всеми погибшими сотрудниками на минувшей неделе оказались мужчины.

Источник: PrimaMedia.ru

Три несчастных случая со смертельным исходом произошли на рабочих местах в Приморском крае. Всеми погибшими на минувшей неделе оказались мужчины в возрасте старше 60 лет, сообщили ИА PrimaMedia в Федерации профсоюзов Приморья.

Так, трагедия с 63-летним электромехаником по автоматике АО «Южморрыбфлот» произошла в разгар рабочего дня. Мужчина в один момент почувствовал себя плохо. Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть. Гражданин КНР, работавший рисоводом в ООО «Дальселькор», погиб в результате пожара. 72-летний старший матрос «СР-111» умер на борту судна.

Не обошлось и без несчастных случаев: 64-летний электрик ООО «Стройтехзаказчик СПВ» упал при выполнении работ и получил травмы головы. В настоящее время представители профсоюзов Приморья расследуют эти происшествия.