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Большинство детских пришкольных лагерей Красноярского края готовы к сезону

Работа по подготовке всех летних оздоровительных учреждений продолжается.

Источник: Комсомольская правда

Большинство детских пришкольных лагерей Красноярского края уже готовы к летнему сезону. Как сообщили специалисты регионального Роспотребнадзора, на 19 мая санитарно-эпидемиологические заключения получили 615 учреждений.

— Это более 74% от общего числа лагерей, находящихся под надзором Управления. Ожидается, что в ходе летней оздоровительной кампании в учреждениях отдохнут более 116 тысяч детей, — добавили в ведомстве.

Работа по подготовке оздоровительных объектов продолжается.

Ранее мы писали, что жительница Ачинска отсудила 140 тысяч рублей за плохую строительную экспертизу.