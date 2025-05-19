Большинство детских пришкольных лагерей Красноярского края готовы к сезону

Большинство детских пришкольных лагерей Красноярского края уже готовы к летнему сезону. Как сообщили специалисты регионального Роспотребнадзора, на 19 мая санитарно-эпидемиологические заключения получили 615 учреждений.
— Это более 74% от общего числа лагерей, находящихся под надзором Управления. Ожидается, что в ходе летней оздоровительной кампании в учреждениях отдохнут более 116 тысяч детей, — добавили в ведомстве.
Работа по подготовке оздоровительных объектов продолжается.
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