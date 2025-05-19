Боевики «Айдара»* пытаются бежать с позиций в населенном пункте Новоукраинка Донецкой Народной Республики (ДНР) на границе с Днепропетровской областью. Среди них также есть погибшие. Об этом в понедельник, 19 мая, сообщили в российских силовых структурах.
— После серии точных ударов по местам дислокации «Айдара»* в Новоукраинке уцелевшие боевики устроили попытку массового бегства из населенного пункта. Попытка эта обернулась для них погибшими и ранеными, — цитирует сообщение ТАСС.
При этом боевики, которые не смогли по тем или иным причинам убежать с позиций, попросту отказываются выполнять приказы и боевые задачи.
17 мая сообщалось, что ВСУ перебросили севернее села Богатырь в Донецкой Народной Республике на границе с Днепропетровской областью боевиков «Айдара»*. В конце марта в освобожденном Украинске в ДНР были обнаружены новые свидетельства преступлений украинских националистических батальонов. Так, солдаты сбрасывали тела убитых в Карловское водохранилище.
*Организация признана террористической и запрещена в России.