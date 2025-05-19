Бойцы «Айдара»* бегут с позиций на границе ДНР и Днепропетровской области

Боевики «Айдара»* пытаются бежать с позиций в населенном пункте Новоукраинка Донецкой Народной Республики (ДНР) на границе с Днепропетровской областью. Среди них также есть погибшие. Об этом в понедельник, 19 мая, сообщили в российских силовых структурах.