Последние звонки в волгоградских школах прозвенят 24 мая

На выпускных мероприятиях планируется поднятие Государственного флага и исполнение гимна Российской Федерации. Особое внимание будет уделено чествованию многодетных семей и представителей разных поколений. Также предусмотрены выступления родителей, включая участников СВО и тех, кто отмечен госнаградами.
Организаторы мероприятий должны обеспечить безопасность и создать доступную среду для учащихся с инвалидностью и ограниченными возможностями.
Ранее в регионе было объявлено расписание ЕГЭ-2025, который пройдет с 23 мая по 11 июня.