Последние звонки в волгоградских школах прозвенят 24 мая

На выпускных мероприятиях планируется поднятие Государственного флага и исполнение гимна Российской Федерации. Особое внимание будет уделено чествованию многодетных семей и представителей разных поколений. Также предусмотрены выступления родителей, включая участников СВО и тех, кто отмечен госнаградами.