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Последние звонки в волгоградских школах прозвенят 24 мая

Согласно указаниям Министерства просвещения РФ, последние звонки и выпускные в волгоградских школах запланированы на 24 мая и 28 июня, соответственно.

На выпускных мероприятиях планируется поднятие Государственного флага и исполнение гимна Российской Федерации. Особое внимание будет уделено чествованию многодетных семей и представителей разных поколений. Также предусмотрены выступления родителей, включая участников СВО и тех, кто отмечен госнаградами.

Организаторы мероприятий должны обеспечить безопасность и создать доступную среду для учащихся с инвалидностью и ограниченными возможностями.

Ранее в регионе было объявлено расписание ЕГЭ-2025, который пройдет с 23 мая по 11 июня.