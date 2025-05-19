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Продажу бензина предлагают ограничить в Приморье

Законодательное Собрание Приморья опубликовало законопроект, предусматривающий ограничение продажи горюче-смазочных материалов (ГСМ) лицам, не достигшим 16 лет, сообщает ИА DEITA.RU. С документом можно ознакомиться на региональном портале обсуждения НПА.

Источник: ДЕЙТА

В пояснительной записке говорится, что поводом для разработки законопроекта стала тревожная статистика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Число аварий, совершаемых подростками на мопедах и скутерах, резко возрастает в летние месяцы. Особенно часто в ДТП попадают дети до 16 лет, которые нередко управляют транспортными средствами без водительских прав.

«Мопеды, скутеры и мотовелосипеды — это средства повышенной опасности, и подростки, не обладая достаточными навыками и правами, выезжают на дороги, подвергая риску себя и окружающих», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Законопроект предполагает установить запрет на продажу топлива несовершеннолетним младше 16 лет. Продавцы смогут требовать у покупателя документ, удостоверяющий личность и позволяющий установить возраст. При отказе предъявить такой документ продавец вправе отказать в продаже.

В случае нарушения закона предусматривается административная ответственность. Вступить в силу новый порядок может с 1 марта 2026 года. Инициатором выступил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис.

Обсуждения на региональном портале ОРВ завершатся 11 июня. До этого дня жители Приморья могут высказать свои мнения относительно предлагаемого запрета.