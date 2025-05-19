Продажу бензина предлагают ограничить в Приморье

В пояснительной записке говорится, что поводом для разработки законопроекта стала тревожная статистика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Число аварий, совершаемых подростками на мопедах и скутерах, резко возрастает в летние месяцы. Особенно часто в ДТП попадают дети до 16 лет, которые нередко управляют транспортными средствами без водительских прав.