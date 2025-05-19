Семь техногенных пожаров за сутки спасатели потушили на Дону

Напряженные сутки выдались у донских спасателей: за 18 мая им пришлось ликвидировать сразу восемь возгораний, включая семь техногенных пожаров и один случай загорания сухой растительности.
По данным ГУ МЧС по Ростовской области, огнеборцам также пришлось работать на местах четырех ДТП, оказывая помощь пострадавшим.
Всего на местах ЧП работали 88 спасателей, использовано 22 единицы спецтехники. Все ЧП ликвидированы в установленные сроки.
— В центральных районах и Приазовье сохраняется пятый, наивысший класс пожароопасности, — предупреждают в ведомстве.
Спасатели призывают жителей соблюдать особую осторожность с огнем.
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