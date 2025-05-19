Благоустройством сквера по нацпроекту во Владивостоке заинтересовалась прокуратура

Зону производства работ посетила лично прокурор района Ксения Кравченко. Внимание надзорного ведомства привлекли низкие темпы строительства, которые грозят срывом сроков сдачи объекта, реконструкция которого проводится по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Представительница прокуратуры потребовала от подрядчика соблюдать не только темпы, но и качество работ.
Ранее реконструкция сквера уже вызывала неодобрение местных жителей, которые обратили внимание, что на территории благоустраиваемой зоны отдыха срубили краснокнижный маньчжурский орех, хотя дерево выглядело здоровым, регулярно цвело. В то же время озеленения на этой территории критически не хватает, хотя оно здесь нужно для защиты от негативного воздействия прилегающей магистрали.
Местные активисты получили ответ от городской администрации: мэрия уверяет, что четыре дерева в сквере оказались больными, хоть и не выглядели так. Взамен срубленных деревьев обещают высадить новые, причём взрослые, чтобы они сразу давали в сквере тень для защиты от солнца и создавали естественный зелёный каркас. Бонусом обещают благоустроить часть муниципальной парковки.