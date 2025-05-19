Благоустройством сквера по нацпроекту во Владивостоке заинтересовалась прокуратура

Ранее реконструкция сквера уже вызывала неодобрение местных жителей, которые обратили внимание, что на территории благоустраиваемой зоны отдыха срубили краснокнижный маньчжурский орех, хотя дерево выглядело здоровым, регулярно цвело. В то же время озеленения на этой территории критически не хватает, хотя оно здесь нужно для защиты от негативного воздействия прилегающей магистрали.