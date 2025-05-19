За вечерние прогулки детей в России будут штрафовать родителей

Парки, скверы, ТЦ, кинотеатры, рестораны и другие общественные места — все это попадает под запрет. Сначала родителей оштрафуют по ст. 5.35 КОАП РФ на 500 рублей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, а если нарушения повторятся — вырастет сумма штрафа, а семью поставят на профилактический учет.