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За вечерние прогулки детей в России будут штрафовать родителей

За прогулки детей после 23:00 будут штрафовать родителей.

Россиян будут штрафовать, если их ребенок гуляет после 22:00 без сопровождения взрослых. Об этом пишет «РИА Новости».

По новым правилам комендантский час распространяется на подростков до 18 лет, которые без взрослых находятся на улице после 22:00 (в летний период — после 23:00).

Парки, скверы, ТЦ, кинотеатры, рестораны и другие общественные места — все это попадает под запрет. Сначала родителей оштрафуют по ст. 5.35 КОАП РФ на 500 рублей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, а если нарушения повторятся — вырастет сумма штрафа, а семью поставят на профилактический учет.