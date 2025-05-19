Юрист Хаминский: в России усилят контроль за алиментщиками с 25 мая

С 25 мая 2025 года в России начнёт работать единый федеральный реестр граждан, уклоняющихся от выплаты алиментов. Запуск этой базы данных призван навести порядок в вопросах взыскания алиментов и ужесточить контроль за исполнением родительских обязательств, о чём в беседе с RT рассказал глава Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский.