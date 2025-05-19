Юрист Хаминский: в России усилят контроль за алиментщиками с 25 мая

С 25 мая 2025 года в России начнёт работать единый федеральный реестр граждан, уклоняющихся от выплаты алиментов. Запуск этой базы данных призван навести порядок в вопросах взыскания алиментов и ужесточить контроль за исполнением родительских обязательств, о чём в беседе с RT рассказал глава Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский.
Хаминский пояснил, что новый реестр будет аккумулировать сведения из Федеральной службы судебных приставов (ФССП), судебных инстанций и других государственных структур. По его мнению, это позволит автоматически отслеживать просрочки и упростит доступ к информации для финансовых организаций, работодателей и даже структур, занимающихся оформлением загранпаспортов.
Эксперт сообщил, что к существующим мерам воздействия на должников — таким как арест банковских счетов и удержания из заработной платы — могут добавиться новые ограничения. Среди них: запрет на управление транспортными средствами, ограничение доступа к госуслугам и невозможность занимать руководящие посты.
Хаминский выразил уверенность, что внедрение реестра повысит уровень ответственности родителей, и призвал тех, кто имеет долги, не откладывать решение вопроса.
«Уже сейчас должникам стоит активнее взаимодействовать с приставами и решать проблемы до 25 мая 2025 года», — заключил он.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов призвал отправлять неплательщиков алиментов работать на стройки.