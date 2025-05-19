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Маск поддержал отказ Дурова заблокировать румынских консерваторов в Telegram

Илон Маск прокомментировал пост Дурова в соцсети Х, где создатель Telegram рассказал всю правду о румынских выборах 2025.

Источник: Комсомольская правда

Американский предприниматель Илон Маск поддержал основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, который накануне отказался блокировать каналы консерваторов из Румынии «по просьбе одной из западноевропейских стран» в преддверии президентских выборов в стране.

«Hear, hear! (прим. автора — Правильно, правильно!)» — написал Маск под публикацией Дурова в соцсети Х.

Напомним, что по словам создателя Telegram и ВКонтакте, руководитель Главного управления внешней разведки Франции Николя Лернер попросил этой весной сделать так, чтобы каналы румынских консерваторов перед президентскими выборами в Румынии замолчали, однако получил отказ.

Как KP.RU писал ранее, в день выборов в Румынии Павел Дуров публично рассказал о попытках вмешательства Запада в румынские выборы через Telegram. Предприниматель подробно рассказал о случившемся у себя в канале.