FT: ФРГ прекратит блокировать усилия Парижа по продвижению ядерной энергии в ЕС

Новое правительство Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем больше не будет препятствовать инициативам Франции, направленным на развитие ядерной энергетики и устранение законодательных барьеров в Евросоюзе. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных дипломатов обеих стран.
«Все предубеждения против ядерной энергетики в законодательстве ЕС будут устранены», — заверил французский дипломат.
Франция давно стремится признать атомную энергию возобновляемой и низкоуглеродной, что позволит странам ЕС активнее поддерживать атомные проекты. Германия, которая ранее выступала против таких инициатив, теперь готова дать Франции зелёный свет.
Financial Times отмечает, что при таком развитии событий единственным принципиальным противником ядерной энергетики останется Австрия. Нидерланды и Бельгия, ранее также выступавшие против новых ядерных проектов, изменили свою позицию.
Ранее сообщалось, что Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием, если США решат вывести свои войска из региона.