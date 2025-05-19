FT: ФРГ прекратит блокировать усилия Парижа по продвижению ядерной энергии в ЕС

Новое правительство Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем больше не будет препятствовать инициативам Франции, направленным на развитие ядерной энергетики и устранение законодательных барьеров в Евросоюзе. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных дипломатов обеих стран.